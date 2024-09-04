Штабелёры

Подбор и покупка техники для склада

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Штабелёры

Качественные штабелеры и складская техника с доставкой по всей РФ

  • Широкий ассортимент штабелеров и складской техники
  • Гарантия и сервисное обслуживание
  • Лучшие решения оборудования для склада
  • Складская техника от проверенных производителей
[почему это важно]

Надежные штабелеры и складская техника для разных задач и под любой бюджет

Организация складских процессов требует профессионального подхода, ведь от выбора качественной складской техники напрямую зависит продуктивность вашего бизнеса.

Инвестируя в надежные штабелеры, вы не только продлеваете срок службы оборудования, но и значительно повышаете эффективность работы склада.

Переход на электрические штабелеры помогает снизить затраты на персонал, а использование высотных штабелеров позволяет оптимизировать складское пространство, сократив расходы на аренду.

50%

возможная экономия на заработной плате

30%

увеличение скорости обработки грузов

10 лет

средний срок службы штабелера

x3

раза быстрее окупаемость техники

[каталог]

Лучшие решения для оптимизации затрат в каталоге штабелеров и складской техники

Гидравлические тележки

Ричтраки

Самоходные штабелеры

Штабелеры

Ручные гидравлические штабелеры

Штабелеры с противовесом

Штабелеры с электроподъёмом

Электрические тележки

Выгодное персональное предложение на покупку складской техники

Оставьте заявку на сайте и получите индивидуальное КП на покупку штабелера со скидкой

[порядок работы]

Как купить штабелер с доставкой по РФ всего за 4 шага

01

Оставить заявку

заполните форму на сайте или свяжитесь с нами для консультации и подбора оптимальной модели

02

Подбор штабелера

наши специалисты предложат несколько вариантов из каталога, соответствующих задачам и бюджету

03

Персональное КП

подготовим для вас детальный расчет стоимости и выгодные условия покупки с учетом всех ваших пожеланий

04

Оформление и доставка

заключаем договор на покупку, после чего оформляем быструю доставку штабелера на объект

[преимущества]

Почему складскую технику лучше купить у нас в компании?

01

Техника в наличии

все популярные модели штабелеров и складской техники всегда в наличии на нашем складе для уменьшения срока доставки на объект

02

Покупка штабелера «под ключ»

от подбора техники до доставки и последующего обслуживания, мы предлагаем комплексные решения для вашего бизнеса

03

Лучшая стоимость

мы предлагаем лучшие цены на всю продукцию, а также гибкие условия оплаты и специальные предложения для постоянных клиентов

04

Гарантийное обслуживание

обеспечиваем техническую поддержку и обслуживание на всех этапах эксплуатации, что гарантирует бесперебойную работу техники

05

Широкий ассортимент

у нас вы найдете штабелеры и оборудование для любых задач, от ручных до электрических моделей, подходящих для разных типов складов

06

Надежные штабелеры

предлагаем только качественную технику от ведущих мировых брендов, что гарантирует долговечность и эффективность работы

[важно знать]

Рекомендации по выбору и эксплуатации штабелеров для вашего склада

Эксплуатация и техническое обслуживание штабелера

Тяговые батареи для складской техники

Ремонт штабелера и виды поломок

Обзоры брендов, серий и моделей штабелеров

Выбор штабелера для покупки

Бесплатно подберем оптимальный вариант покупки штабелеров

Не знаете какой штабелер подходит лучше всего? Мы бесплатно подберем лучший вариант складской техники, а также проконсультируем по вопросам доставки и использования

[интересно]

Информация и советы по обслуживанию и выбору дополнительного оборудования для штабелеров

новый год

С Новым годом и Рождеством!
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[FAQ]

Ответы на частые вопросы перед тем, как купить штабелер и складскую технику

При выборе штабелера учитывайте грузоподъемность, высоту подъема, тип склада (узкие проходы, высотные стеллажи) и интенсивность использования. Электрические штабелеры подойдут для больших объемов работ, а ручные гидравлические — для небольших складов.

Электрические штабелеры значительно ускоряют процесс подъема и перемещения грузов, сокращают физическую нагрузку на персонал и повышают общую эффективность склада. Они особенно полезны при работе с тяжелыми грузами и на крупных складах.

Для работы в узких проходах лучше всего подходят ричтраки и узкопроходные штабелеры. Они обеспечивают максимальную маневренность и позволяют эффективно использовать складское пространство.

Высота подъема штабелера должна соответствовать высоте ваших стеллажей. Учитывайте максимальную высоту, на которую нужно поднимать грузы, а также запас для безопасной работы на верхних уровнях.

Да, но для работы на улице подходят только специальные модели штабелеров, устойчивые к погодным условиям и с защитой от влаги и пыли. Также важно учитывать тип покрытия, чтобы избежать пробуксовки и повреждений.

Мы предоставляем гарантию на всю технику от 12 до 24 месяцев в зависимости от производителя и модели. В гарантийный период входят ремонт и замена дефектных деталей. Также предлагаем постгарантийное обслуживание.

Получите персональное КП с выгодными условиями на покупку складской техники

Вышлем КП на покупку штабелера, от которого вы не сможете отказаться! Оставьте заявку, а мы перезвоним вам в ближайшее время

Штабелёры

Подбор и покупка техники для склада

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