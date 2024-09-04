Организация складских процессов требует профессионального подхода, ведь от выбора качественной складской техники напрямую зависит продуктивность вашего бизнеса.
Инвестируя в надежные штабелеры, вы не только продлеваете срок службы оборудования, но и значительно повышаете эффективность работы склада.
Переход на электрические штабелеры помогает снизить затраты на персонал, а использование высотных штабелеров позволяет оптимизировать складское пространство, сократив расходы на аренду.
возможная экономия на заработной плате
увеличение скорости обработки грузов
средний срок службы штабелера
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При выборе штабелера учитывайте грузоподъемность, высоту подъема, тип склада (узкие проходы, высотные стеллажи) и интенсивность использования. Электрические штабелеры подойдут для больших объемов работ, а ручные гидравлические — для небольших складов.
Электрические штабелеры значительно ускоряют процесс подъема и перемещения грузов, сокращают физическую нагрузку на персонал и повышают общую эффективность склада. Они особенно полезны при работе с тяжелыми грузами и на крупных складах.
Для работы в узких проходах лучше всего подходят ричтраки и узкопроходные штабелеры. Они обеспечивают максимальную маневренность и позволяют эффективно использовать складское пространство.
Высота подъема штабелера должна соответствовать высоте ваших стеллажей. Учитывайте максимальную высоту, на которую нужно поднимать грузы, а также запас для безопасной работы на верхних уровнях.
Да, но для работы на улице подходят только специальные модели штабелеров, устойчивые к погодным условиям и с защитой от влаги и пыли. Также важно учитывать тип покрытия, чтобы избежать пробуксовки и повреждений.
Мы предоставляем гарантию на всю технику от 12 до 24 месяцев в зависимости от производителя и модели. В гарантийный период входят ремонт и замена дефектных деталей. Также предлагаем постгарантийное обслуживание.
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